"Уход Николича — удар по мозгам. Мы теперь думаем, нужно ли вообще брать иностранных тренеров. Они приезжают, вокруг них прыгают, крутятся, а свои… Нужно тогда прописывать компенсацию в контракте", - приводит слова Ловчева "Матч ТВ".
9 июня московский ЦСКА объявил о расставании с главным тренером команды Марко Николичем. Сообщалось, что сербский специалист принял решение перейти на работу в греческий АЕК, поэтому его действующий контракт с "армейским" клубом будет выкуплен за 600 тысяч евро.
В сезоне-2024/25 Николич с ЦСКА завоевал бронзовые медали чемпионата России и стал обладателем Кубка России.
Ловчев - об уходе Николича из ЦСКА: мы теперь думаем, нужно ли вообще брать иностранных тренеров
Бывший игрок сборной СССР Евгений Ловчев высказался об уходе Марко Николича с поста главного тренера московского ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА