– Была информация, что "Краснодар" связывался с вашими представителями. Это правда?
– Нет.
– Про "Локомотив" тоже ходят слухи. С тобой кто-то связывался из клуба? Тот же Галактионов?
– Лично Галактионов не связывался. Но какой клуб связывался, сказать не могу. Как мне сказал мой агент, интерес есть, но конкретики не было. А если я не вижу конкретики, то и нет смысла общаться.
Полузащитник Кирилл Щетинин является игроком "Ростова" с июля 2022 года. В сезоне-2024/25 он принял участие в 40 официальных матчах, в которых забил 1 гол, отдал 7 голевых передач, получил 6 жёлтых карточек.
Действующий контракт игрока с клубом рассчитан на срок до лета 2028 года. Согласно данным, которые размещены на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 23-летнего футболиста составляет 2,8 млн евро.
Источник: Metaratings
Щетинин отреагировал на слухи об интересе к нему со стороны "Краснодара" и "Локомотива"
Полузащитник "Ростова" Кирилл Щетинин высказался на тему его возможного перехода в другой футбольный клуб РПЛ.
Фото: ФК "Ростов"