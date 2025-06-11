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Черевченко - о возможном матче между Россией и Таджикистаном: такие игры надо проводить почаще

Бывший игрок сборной Таджикистана Игорь Черевченко высказал мнение о возможном товарищеском матче между национальными командами России и Таджикистана.
Фото: РФС
«В Таджикистане не будет отрицательной реакции, если федерация футбола договорится о матче со сборной России. Тем более Таджикистан уже играл с Россией недавно. Это был отличный матч между двумя неплохими сборными. Такие игры надо проводить почаще», - цитирует Черевченко Metaratings.ru.

В последний раз Россия играла с Таджикистаном в ноябре 2022 года. Та встреча завершилась вничью - 0:0.

Напомним, что подопечные Валерия Карпина провели два товарищеских матча в июне этого года. Шестого числа сборная России сыграла вничью с Нигерией - 1:1, а десятого июня обыграла Беларусь со счетом 4:1.

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