«В Таджикистане не будет отрицательной реакции, если федерация футбола договорится о матче со сборной России. Тем более Таджикистан уже играл с Россией недавно. Это был отличный матч между двумя неплохими сборными. Такие игры надо проводить почаще», - цитирует Черевченко Metaratings.ru.
В последний раз Россия играла с Таджикистаном в ноябре 2022 года. Та встреча завершилась вничью - 0:0.
Напомним, что подопечные Валерия Карпина провели два товарищеских матча в июне этого года. Шестого числа сборная России сыграла вничью с Нигерией - 1:1, а десятого июня обыграла Беларусь со счетом 4:1.
Черевченко - о возможном матче между Россией и Таджикистаном: такие игры надо проводить почаще
Бывший игрок сборной Таджикистана Игорь Черевченко высказал мнение о возможном товарищеском матче между национальными командами России и Таджикистана.
Фото: РФС