"Сейчас такое время, что сборная России ставит рекорды. То не пропускает, то забивает много. Время золотое, играй и проявляй себя. Про Гладышева я давно говорил. Не думаю, что он куда-то уйдет из "Динамо". Сейчас он играет в хорошей команде, которая может бороться за медали. Единственный клуб, который может за ним охотиться, – это "Зенит", но там все в порядке с игроками", – приводит слова Мостового Metaratings.
Ярослав Гладышев в товарищеском матче со сборной Белоруссии (4:1) оформил покер. В сезоне-2024/25 нападающий в составе московского "Динамо" принял участие в 39 официальных матчах, забил 13 голов, отдал 8 голевых передач, получил 2 жёлтые карточки.
Действующий контракт игрока с клубом рассчитан на срок до лета 2026 года. Согласно данным, которые размещены на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 22-летнего футболиста составляет 4 миллиона евро.
Мостовой: "Зенит" - это единственный клуб, который может охотиться за Гладышевым
Бывший игрок сборной России Александр Мостовой высказался о выступлении форварда московского "Динамо" и национальной команды Ярослава Гладышева.
Фото: РФС