21 июня команда сыграет с «Шинником» из Ярославля, занявшим 14-е место в прошедшем сезоне Первой лиги. Встреча начнется в 17:00. Вторая игра состоится 29 июня — «Торпедо» отправится в Тарасовку, где в 11:00 проведет матч со «Спартаком», завершившим сезон четвёртым в РПЛ.
Обе встречи пройдут без зрителей и в стандартном формате: два тайма по 45 минут.
Напомним, что «Торпедо» возвращается в высший дивизион спустя два года — в сезоне-2022/23 клуб занял последнее, 16-е место и покинул Российскую Премьер-Лигу. Подопечные Олега Кононова заняли второе месте в турнирной таблице Первой лиге в сезоне-2024/2025.
"Торпедо" проведет товарищеские матчи с "Шинником" и "Спартаком" в рамках летнего сбора
Московское «Торпедо» объявило расписание контрольных игр на первом предсезонном сборе, который пройдет в столице.
Фото: ФК "Торпедо"