В Чаде допустили возможность проведения товарищеского матча со сборной России

Вице-президент Федерации футбола Чада Кадре Салех высказался о возможном проведении товарищеского матча с Россией.
Фото: РФС
"В этом году матч со сборной России провести невозможно, у нас уже запланированы другие игры. Но будем смотреть, получится ли организовать матч наших сборных в следующем году. В будущем все будет возможно", - цитирует Салеха Sport24.

В июне национальная команда России на своем поле сыграла вничью с Нигерией (1:1) в товарищеском матче, а также одержала выездную победу над Белоруссией (4:1). Сообщалось, что осенью команда Валерия Карпина может провести товарищеский матч с Уругваем или Аргентиной.

На данный момент национальная команда России располагается на 35 месте в рейтинге сборных ФИФА, Чад в этом рейтинге располагается на 177 строчке.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится