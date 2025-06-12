"В этом году матч со сборной России провести невозможно, у нас уже запланированы другие игры. Но будем смотреть, получится ли организовать матч наших сборных в следующем году. В будущем все будет возможно", - цитирует Салеха Sport24.
В июне национальная команда России на своем поле сыграла вничью с Нигерией (1:1) в товарищеском матче, а также одержала выездную победу над Белоруссией (4:1). Сообщалось, что осенью команда Валерия Карпина может провести товарищеский матч с Уругваем или Аргентиной.
На данный момент национальная команда России располагается на 35 месте в рейтинге сборных ФИФА, Чад в этом рейтинге располагается на 177 строчке.
В Чаде допустили возможность проведения товарищеского матча со сборной России
Вице-президент Федерации футбола Чада Кадре Салех высказался о возможном проведении товарищеского матча с Россией.
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