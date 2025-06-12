"Информация близка к правде. Ждите официальных сообщений. Совинформбюро уполномочен заявить", - цитирует Медведева "СЭ".
Ранее в СМИ появилась информация, что нападающий казанского "Рубина" Мирлинд Даку в ближайшее время перейдет в петербургский "Зенит" за 4,5 миллионов евро.
В минувшем сезоне Мирлинд Даку провел за казанцев во всех турнирах 29 матчей и записал на свой счет 15 забитых мячей и 8 результативных передач. Форвард занял второе место в списке лучших бомбардиров РПЛ, на первой строчке расположился нападающий "Спартака" Манфред Угальде.
Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего игрока сборной Албании в 8 миллионов евро, контракт футболиста с казанцами истекает летом 2026 года.
В "Зените" высказались о возможном переходе Мирлинда Даку
Председатель правления "Зенита" Александр Медведев высказался о возможном переходе нападающего "Рубина" Мирлинда Даку.
Фото: ФК "Зенит"