"Итальянская и испанская, где хороший и умный футбол, люди любят работать с мячом. Думаю, что это два чемпионата, которые являются основным вариантом. В Англии атмосфера играет хорошую роль. Больше подойдёт итальянская и испанская, а английская так – на затравочку", - цитирует Семшова Metaratings.
В сезоне-2024/2025 Эдуард Сперцян провел за "Краснодар" в РПЛ и Кубке России суммарно 35 матчей и записал на свой счет 11 забитых мячей и 7 голевых передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего полузащитника в 25 миллионов евро, контракт игрока сборной Армении с южанами истекает летом 2026 года.
По итогам минувшего сезона "Краснодар" впервые в клубной истории стал чемпионом России. Сообщалось, что в летнее трансферное окно Эдуард Сперцян перейдет в европейский клуб.
Семшов рассказал, какой чемпионат подойдет Сперцяну
Экс-игрок сборной России Игорь Семшов рассказал, в какой чемпионат следует перейти полузащитнику Эдуарду Сперцяну.
Фото: ФК "Краснодар"