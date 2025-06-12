"Пока рано говорить, что сделка с "Ростовом" — свершившийся факт. Есть еще определенный нюанс, который нужно до конца проработать. Контакт с "Ростовом" есть. Надеюсь, мы сможем договориться", - цитирует Кузьмичева "СЭ"."СЭ".
Ранее в СМИ появилась информация, что нападающий московского "Локомотива" Тимур Сулейманов в ближайшее время перейдет в "Ростов" на правах аренды до конца следующего сезона.
В прошлом сезоне Тимур Сулейманов провел за "железнодорожников" во всех турнирах 40 матчей и записал на свой счет 7+2 по системе "гол+пас". Рыночная стоимость 25-летнего форварда, согласно версии интернет-портала Transfermarkt, составляет 1,2 миллионов евро. Ранее сообщалось, что в летнее трансферное окно нападающий может перейти в махачкалинское "Динамо".
Агент Сулейманова высказался о возможном переходе нападающего в "Ростов"
Владимир Кузьмичев, представляющий интересы нападающего "Локомотива" Тимура Сулейманова, высказался о будущем форварда.
Фото: ФК "Локомотив"