По сообщению инсайдера Ивана Карпова, экс-рулевой "Крыльев Советов" провел неудачную встречу с нижегородским губернатором Глебом Никитиным. В связи с этим, нижегородцы переключились на переговоры с Алексеем Шпилевским.
У 37-летнего белорусского специалиста сорвался вариант с назначением в польскую "Легию" из-за сложностей с фанатами. Также у экс-рулевого кипрского "Ариса" есть предложение от чешской "Спарты".
В четверг, 12 июня, "Пари НН" отправили Виктора Гончаренко в отставку с поста главного тренера.
Источник: Осинькин провалил встречу с губернатором, "Пари НН" может назначить Шпилевского
"Пари НН" переключился с Игоря Осинькина на Алексея Шпилевского в выборе нового главного тренера.
Фото: ФК "Крылья Советов"