По информации Corriere dello Sport главный тренер римлян Маурицио Сарри лично заинтересован в переходе португальца.
Ранее СМИ сообщали, что «Спартак» и «Зенит» сделали предложения по Фернандешу — оба клуба были готовы заплатить за игрока около 25 миллионов евро.
В прошедшем сезоне Жедсон Фернандеш принял участие в 34 матчах турецкой Суперлиги, в которых он забил 7 голов. По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость полузащитника составляет 17 миллионов евро. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2027 года.
Жедсон Фернандеш может оказаться в "Лацио", несмотря на интерес "Спартака" и "Зенита"
Полузащитник «Бешикташа» Жедсон Фернандеш попал в сферу интересов итальянского «Лацио».
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