По информации Фабрицио Романо, 51-летний специалист согласовал условия контракта с клубом — соглашение будет рассчитано на три сезона.
До этого момента командой руководил Хоакин Капаррос, под его началом «Севилья» завершила сезон-2024/25 на 17-й строчке с 41 очком.
В сезоне-2022/23 Альмейда оформил золотой дубль с АЕКом в чемпионате и Кубке Греции. Всего под его руководством команда провела 134 матча, в которых добилась 80 побед, 24 раза сыграла вничью и 30 раз проиграла. Ранее сообщалось, что к специалисту проявлял интерес московский ЦСКА.
Тренер, которым интересовался ЦСКА, возглавит "Севилью"
Аргентинский тренер Матиас Альмейда станет новым главным тренером испанской «Севильи».
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