Первая лига

СКА-Хабаровск
2 - 0 2 0
НефтехимикЗавершен
Черноморец
1 - 0 1 0
Урал1 тайм
Ротор
0 - 0 0 0
Чайка1 тайм
Челябинск
2 - 1 2 1
Шинник1 тайм
КАМАЗ
0 - 0 0 0
Сокол1 тайм
Волга Ул
0 - 0 0 0
Факел1 тайм
Арсенал Тула
0 - 3 0 3
Родина1 тайм
Спартак Кострома
0 - 1 0 1
Уфа1 тайм
Торпедо
19:30
ЕнисейНе начат

Кубок Англии

Новости
Челси
17:00
Манчестер СитиНе начат

Червиченко объяснил провал Дурана в "Зените"

Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко высказался об игроке "Зенита" Джоне Дуране.
Фото: ФК "Зенит"
Андрей Червиченко заявил, что у футболиста просто не было желания играть за "Зенит".

"Дело в том, что человек совершенно не хотел здесь играть - отбыл номер, забрал деньги и поехал. Я не знаю, как с этим бороться. Ты же не заставишь, не будешь палками бить.
Не думаю, что взяли игрока, который совсем ничего не умел. Просто не было желания. К сожалению, такое тоже бывает", - сказал Червиченко "Чемпионату".

Джон Дуран выступает в составе петербургского "Зенита" с начала февраля 2026 года на правах аренды из "Аль-Насра". В весенней части сезона нападающий провел 9 матчей и забил 2 гола. Соглашение футболиста с сине-бело-голубыми рассчитано до конца июня 2026 года. Трансферная стоимость игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 25 миллионов евро.

