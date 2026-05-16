Кирьяков оценил работу Карседо в "Спартаке"

"Когда Карседо пришёл в "Спартак", то клуб был очень далёк от медалей. Сейчас красно-белые близки к бронзе, могут выиграть Кубок России. Думаю, это уже хороший результат. Это показатель работы испанца.
Если получится взять бронзовые медали, то дебютный сезон для Карседо можно оценить на пятёрку", - сказал Кирьяков Legalbet.
Хуан Карлос Карседо стал главным тренером московского "Спартака" в начале января 2026 года. В текущем сезоне под его руководством красно-белые провели 15 матчей, одержали 10 побед, 1 раз сыграли вничью и потерпели 4 поражения во всех турнирах. Соглашение с испанским специалистом рассчитано до конца июня 2028 года.