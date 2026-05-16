Левандовски объявил об уходе из "Барселоны"

Футболист "Барселоны" Роберт Левандовски объявил об уходе из клуба.

"После четырёх лет, полных испытаний и тяжелой работы, пришло время двигаться дальше. Я ухожу с ощущением, что миссия завершена. 4 сезона, 3 чемпионства. Спасибо всем, кого я встретил за эти четыре замечательных года", - написал Левандовски в своей социальной сети.

Роберт Левандовски перешел из "Баварии" в "Барселону" в июле 2022 года. В текущем сезоне за клуб нападающий провел 44 матча, забил 18 голов и отдал 4 результативные передачи. Трансферная стоимость 37-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 8 миллионов евро.