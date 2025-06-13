Как сообщает «РБ Спорт», в новом контракте защитника «Локомотива» Александра Сильянова прописана сумма отступных в размере 9 миллионов евро. Условия одинаково действуют как для клубов РПЛ, так и для зарубежных команд.
Ранее на этой неделе московский клуб объявил о продлении соглашения с 24-летним футболистом. Новый контракт будет действовать до лета 2029 года.
В прошедшеи сезоне защитник провел 37 матчей во всех турнирах за «Локомотив», забив один гол и отдав две голевых передачи. По данным портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 24-летнего защитника составляет 6 миллионов евро.
"РБ Спорт": стала известна сумма отступных в новом контракте Сильянова
Московский «Локомотив» зафиксировал единую сумму выкупа Сильянова для российских и европейских клубов.
Фото: ФК "Локомотив"