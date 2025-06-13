По информации источника, калининградская "Балтика" сделала предложение Мингияну Бевееву, контракт которого с "Уралом" истекает в конце июня.
В сезоне-2024/2025 Мингиян Бевеев провел за "Урал" во всех турнирах 28 матчей и записал на свой счет 4 забитых мяча. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего защитника в 700 тысяч евро.
Напомним, что по итогам минувшего сезона калининградская "Балтика" заняла первое место в Первой Лиге и в следующем сезоне сыграет в Российской Премьер-Лиге.
Источник: "РБ Спорт".
Защитник "Урала" Бевеев может перейти в "Балтику"
Защитник "Урала" Мингиян Бевеев может продолжить карьеру в "Балтике".
Фото: ФК "Урал"