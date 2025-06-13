«В прошлом сезоне я говорил, что «Локомотив» не займёт место в тройке. Так и вышло. Но с приходом Комличенко ситуация может улучшиться. Он забьёт за сезон свои десять голов плюс пару пенальти. А если они ещё возьмут Руденко и Бакаева, то вполне могут претендовать на тройку призеров», - цитирует Мостового Metaratings.ru.
Ранее стало известно, что в московский клуб могут перейти нападающий «Химок» Александр Руденко и полузащитник Зелимхан Бакаев, у которого ранее истёк контракт с «Зенитом». 10 июня «железнодорожники» объявили о переходе нападающего Николая Комличенко из «Ростова».
В прошедшем сезоне Комличенко принял участие в 37 матчах за ростовский клуб во всех турнирах, забив девять голов, а также на его счету четыре результативные передачи. Руденко сыграл за «Химки» в 35 играх, набрав восемь баллов по системе гол+пас (7+1), а Бакаев принял участие в 28 встречах за подмосковную команду. Зелимхан забил шесть голов.
Напомним, что в минувшем сезоне «Локомотив» занял шестую строчку в турнирной таблице РПЛ. «Железнодорожники» набрали 53 балла.
Мостовой оценил шансы "Локомотива" на следующий сезон
Экс-игрок сборных России и СССР Александр Мостовой поделился мнением о выступлении «Локомотива» в следующем сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"