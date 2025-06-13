«В «Зенит» несколько раз приглашали, особенно когда я был молодой, там действительно стоял вопрос, что давай встречаться и обсуждать, как бы мы готовы, прилетит человек, будет разговаривать.
Даже если взять, кстати, период, когда я только начал играть, был вариант с «Локомотивом», который на тот момент мне предложил в 10 раз контракт больше, чем у меня был в «Динамо». И что сдерживало? Я, наверное, не гнался никогда за деньгами. Меня всё устраивало, я только начал играть в «Динамо», и мне всё нравилось, и вот какой-то вообще даже какая-то эйфория у меня была, я не понимал, что может быть по-другому», - сказал Шунин в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
Шунин на протяжении всей карьеры выступал за московское «Динамо». В рамках РПЛ голкипер принял участие в 451 матче, пропустив 486 голов. Шунин покинул московский клуб летом 2024 года.
Напомним, что в прошедшем сезоне РПЛ «Динамо» заняло пятую строчку в турнирной таблице, набрав 56 очков.
Шунин рассказал о предложениях от "Зенита" и "Локомотива"
Экс-вратарь «Динамо» Антон Шунин рассказал, что по ходу карьеры у него были предложения от «Зенита» и «Локомотива».
Фото: ФК "Динамо"