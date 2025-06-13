По информации Armenian Football, в услугах 25-летнего полузащитника также заинтересованы несколько российских клубов.
В минувшем сезоне Игнатов принял участие в 15 матчах за «красно-белых» во всех турнирах. Отметиться результативными действиями полузащитнику не удалось.
Напомним, что по итогам сезона-2024/25 «Спартак» занял четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 57 очков.
Источник: Игнатов может продолжить карьеру в Армении
Бывший игрок московского «Спартака» Михаил Игнатов может перейти в футбольный клуб «Урарту» из Армении.
Фото: ФК "Спартак"