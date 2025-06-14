Жерсона лишили капитанской повязки на фоне слухов о переходе в "Зенит"

Полузащитник «Фламенго» Жерсон больше не будет капитаном команды — клуб принял такое решение на фоне информации о его возможном переходе в « Зенит ».

Фото: ФК "Фламенго"

Как сообщает RTI Esporte, в ближайшей встрече на клубном чемпионате мира против «Эсперанса» (17 июня) повязку капитана получит Хиорхьян де Арраскаэта.



По данным СМИ, отец Жерсона ведёт переговоры с петербургским клубом, который готов активировать опцию выкупа за € 25 млн. Ожидается, что сделка будет завершена после окончания турнира. Зарплата футболиста в России, по имеющимся сведениям, может составить около € 6 млн в год.



На данный момент рыночная стоимость Жерсона, согласно данным портала Transfermarkt, составляет 25 миллионов евро. Его контракт с клубом действует до конца 2030 года.



В текущем сезоне бразильский футболист принял участие в 25 матчах, в которых забил 1 гол и сделал 4 результативные передачи. На данный момент Жерсон является капитаном команды.