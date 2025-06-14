«Посмотрим, как получится. Сама ситуация для меня нефутбольная, когда тренер совмещает работу. Когда тренер говорит: «Хочу отдохнуть», и его назначают в «Динамо». Совмещение сборной и «Динамо» для меня — не лучший вариант. Думаю, такого даже в мире нет. Потому что сборная тоже в каком?то плане клуб. Когда тренер в двух клубах одновременно, это никому не идет на пользу», — заявил Булыкин «Матч ТВ».
Валерий Карпин был назначен главным тренером московского «Динамо» с контрактом до лета 2028 года. В ближайшее время клуб объявит состав его тренерского штаба. При этом Карпин продолжает возглавлять сборную России.
Напомним, что 1 мая, московское «Динамо» объявило об увольнении Марцела Лички с поста главного тренера. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Ролан Гусев. Под его руководством команда провела четыре матча, добившись трех побед и 1 раз проиграв.
Булыкин: совмещение Карпиным постов тренера сборной и "Динамо" — не самый удачный вариант
Бывший нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин выразил сомнения по поводу одновременного руководства Валерием Карпиным сборной России и московским клубом.
Фото: РФС