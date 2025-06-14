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Рианчо: не удивлюсь, если "Динамо" выиграет чемпионат России с Карпиным

Бывший тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо высказался о назначении Валерия Карпина на пост главного тренера «Динамо».
Фото: ФК "Динамо"
«Карпин заслужил стать главным тренером топ-клуба РПЛ своей работой. Думаю, совмещение со сборной ему не помешает. Не удивлюсь, если «Динамо» выиграет чемпионат России с Карпиным - его футбольные знания позволят ему привести команду к трофеям. Но, безусловно, для этого необходимо еще много другого. Желаю Карпину удачи», - цитирует Рианчо «РБ Спорт».

Карпин подписал контракт с «Динамо» до лета 2028 года.

Напомним, что в прошедшем сезоне «бело-голубые» заняли пятую строчку в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» набрало 56 баллов.

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