«Карпин заслужил стать главным тренером топ-клуба РПЛ своей работой. Думаю, совмещение со сборной ему не помешает. Не удивлюсь, если «Динамо» выиграет чемпионат России с Карпиным - его футбольные знания позволят ему привести команду к трофеям. Но, безусловно, для этого необходимо еще много другого. Желаю Карпину удачи», - цитирует Рианчо «РБ Спорт».
Карпин подписал контракт с «Динамо» до лета 2028 года.
Напомним, что в прошедшем сезоне «бело-голубые» заняли пятую строчку в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» набрало 56 баллов.
Рианчо: не удивлюсь, если "Динамо" выиграет чемпионат России с Карпиным
Бывший тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо высказался о назначении Валерия Карпина на пост главного тренера «Динамо».
Фото: ФК "Динамо"