По информации «СЭ», «черные орлы» готовы были предложить десять миллионов евро за 20-летнего футболиста, однако Батраков продлил контракт с «железнодорожниками».
Новые соглашение рассчитано до 30 июня 2029 года.
В минувшем сезоне Батраков принял участие в 37 играх за «Локомотив», забив 15 голов. Также на счету полузащитника десять результативных передач.
Напомним, что по итогам сезона-2024/25 «красно-зеленые» финишировали на шестой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 53 очка.
"СЭ": "Бешикташ" был заинтересован в покупке Батракова
Турецкий «Бешикташ» был заинтересован в подписании полузащитника московского «Локомотива» Алексея Батракова этим летом.
Фото: ФК "Локомотив"