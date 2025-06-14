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"СЭ": "Бешикташ" был заинтересован в покупке Батракова

Турецкий «Бешикташ» был заинтересован в подписании полузащитника московского «Локомотива» Алексея Батракова этим летом.
Фото: ФК "Локомотив"
По информации «СЭ», «черные орлы» готовы были предложить десять миллионов евро за 20-летнего футболиста, однако Батраков продлил контракт с «железнодорожниками».

Новые соглашение рассчитано до 30 июня 2029 года.

В минувшем сезоне Батраков принял участие в 37 играх за «Локомотив», забив 15 голов. Также на счету полузащитника десять результативных передач.

Напомним, что по итогам сезона-2024/25 «красно-зеленые» финишировали на шестой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 53 очка.

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