Арсен Адамов, Даниил Уткин, Александр Жиров, Владислав Камилов, Родриго Руис Диас, Евгений Харин и Минкаил Мацуев покинули «Ахмат» по окончании сезона-2024/2025, сообщила пресс-служба грозненского клуба.
Адамов вернулся в «Зенит» после истечения срока аренды, а Уткин - в «Ростов», откуда уже перебрался в аренду в «Балтику».
Напомним, в минувшем сезоне «Ахмат» занял 14-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков. В переходных матчах грозненский обыграл по сумме двух матчей «Урал» (1:2, 2:0), сохранив прописку в РПЛ на следующий сезон.
Семь футболистов покинули «Ахмат»
Грозненский «Ахмат» объявил об уходе семи игроков.
Фото: ФК "Ахмат"