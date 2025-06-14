«В принципе, долги «Ростова» ещё больше, чем у «Химок». Только «Химки» не пустили, а «Ростову» дали закрыть бумагами. Странно, что все футболисты вдруг тоже стали распродаваться: Комличенко, Осипенко, Вахания. Все говорили про «Крылья». А чем отличается «Ростов»? Тоже получается, что вся команда взяла и снялась», - цитирует Селюка Metaratings.ru.
Напомним, что в прошедшем сезоне «Ростов» занял восьмую позицию в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 баллов.
«Химки» набрали 29 очков, финишировав на 12-м месте. Однако подмосковный клуб не примет участие в следующем сезоне чемпионата России, так как не получил лицензию РФС из-за финансовых проблем.
Селюк: долги "Ростова" больше, чем у "Химок"
Футбольный агент Дмитрий Селюк сравнил долги «Химок» и «Ростова».
Фото: ФК "Ростов"