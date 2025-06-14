«Конечно, я бы с удовольствием снова поработал в России. У меня остались прекрасные воспоминания о годах, проведённых в Казани и Ростове. Это был замечательный опыт, который сделал меня очень счастливым. У меня есть тренерская лицензия UEFA PRO и лицензия спортивного директора, поэтому я могу работать на разных должностях в футбольном клубе», - цитирует Наваса «Чемпионат».
Напомним, что испанский защитник выступал в российском чемпионате с 2009 по 2019 год. Навас играл за казанский «Рубин», а также за «Ростов». Всего в РПЛ на его счету 250 сыгранных матчей.
Сесар Навас: я бы с удовольствием снова поработал в России
Бывший защитник «Рубина» Сесар Навас заявил о желании вернуться в Россию и поработать в качестве тренера.
Фото: ФК "Рубин"