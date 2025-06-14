В телеграм-канале «бело-голубых» сообщается о том, что помощниками 56-летнего специалиста в клубе станут Ролан Гусев и Сергей Паршивлюк. Функции тренера по физической подготовке будет исполнять Луис Касайс Мартинес.
Кроме того, помощником тренера по физической подготовке станет Иван Карандашов, тренером по работе с вратарями - Дмитрий Изотов, а аналитиками - Алексей Радевич и Андрей Панов.
Также сообщается, что команда приступит к тренировкам 16 июня.
Напомним, что контракт Карпина с «Динамо» рассчитан до лета 2028 года.
В прошедшем сезоне «бело-голубые» заняли пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 56 очков.
"Динамо" объявило полный состав тренерского штаба Карпина
Назван состав помощников Валерия Карпина в московском «Динамо».
Фото: ФК "Динамо"