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"Динамо" объявило полный состав тренерского штаба Карпина

Назван состав помощников Валерия Карпина в московском «Динамо».
Фото: ФК "Динамо"
В телеграм-канале «бело-голубых» сообщается о том, что помощниками 56-летнего специалиста в клубе станут Ролан Гусев и Сергей Паршивлюк. Функции тренера по физической подготовке будет исполнять Луис Касайс Мартинес.

Кроме того, помощником тренера по физической подготовке станет Иван Карандашов, тренером по работе с вратарями - Дмитрий Изотов, а аналитиками - Алексей Радевич и Андрей Панов.

Также сообщается, что команда приступит к тренировкам 16 июня.

Напомним, что контракт Карпина с «Динамо» рассчитан до лета 2028 года.

В прошедшем сезоне «бело-голубые» заняли пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 56 очков.

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