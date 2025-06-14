"Уже хорошо, что это футбольный человек. Но цыплят по осени считают, поэтому оценивать его работу мы будем позднее. Конечно, неоднозначная кандидатура. Если сейчас спросить про него 10 человек, девять скажут, что не знают Челестини", - сказал Мостовой "Чемпионату".
Ранее некоторые источники сообщили, что ЦСКА близок к назначению Челестини, тренеру предлагается двухлетний контракт. Под руководством швейцарца его бывший клуб "Базель" выиграл чемпионат и Кубок Швейцарии - впервые с 2017 года.
Мостовой - о Челестини в ЦСКА: хорошо, что это футбольный человек
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой оценил возможное назначение Фабио Челестини в ЦСКА.
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