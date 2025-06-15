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Силкин: с Карпиным у "Динамо" будут реальные шансы на трофей

Российский тренер Сергей Силкин высказался о назначении Валерия Карпина на пост главного тренера "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"
"Думаю, что с Карпиным у "Динамо" будут реальные шансы на трофей. Буду с интересом наблюдать за его работой в московском клубе. Они точно будут бороться за медали. Карпин вызывает уважение тем, что он доверят молодым игрокам, делает ставку на российских ребят", - цитирует Силкина "РБ Спорт".

Напомним, что ранее московское "Динамо" объявило о назначении Валерия Карпина на пост главного тренера - специалист будет совмещать пост с работой в национальной команде России. Ранее Валерий Карпин был главным тренером "Ростова".

По итогам сезона-2024/2025 бело-голубые заняли пятое место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав в 30 турах 56 баллов. Марцел Личка был отправлен в отставку с поста главного тренера в начале мая, исполняющим его обязанности был назначен Ролан Гусев.

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