"Я не уверен в том, что Заболотный в нынешнем состоянии и возрасте поможет "Спартаку". Мне кажется, сейчас он выглядит немного хуже даже чем в "Тосно". Тогда надо было развивать карьеру, а сейчас он не является усилением для "Спартака". Заболотный — сбитый лётчик", - цитирует Наумова "Чемпионат".
Ранее в СМИ появилась информация, что нападающий "Химок" Антон Заболотный в летнее трансферное окно перейдет в московский "Спартак". Напомним, что ранее сообщалось о желании Деяна Станковича подписать Николая Комличенко, однако форвард перешел в московский "Локомотив".
В минувшем сезоне Антон Заболотный провел за подмосковные "Химки" во всех турнирах 31 матч и отметился 6 забитыми голами и 6 результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 34-летнего форварда в 700 тысяч евро.
Наумов: Заболотный - сбитый летчик, он не поможет "Спартаку"
Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов высказался о возможном переходе Антона Заболотного в "Спартак".
Фото: ФК "Химки"