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"Чемпионат": вратарь "Родины" Корякин перейдет в "Краснодар"

«Краснодар» договорился о трансфере вратаря «Родины» Александра Корякина.
Фото: ФК "Родина"
Официально переход будет завершен в ближайшие дни, сообщает «Чемпионат».

В прошедшем сезоне 23-летний голкипер принял участие в 29 матчах за «Родину» во всех турнирах. Контракт Корякина с клубом рассчитан до лета 2026 года.

Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость вратаря составляет 450 тысяч евро.

В минувшем сезоне ФНЛ «Родина» заняла седьмое место в турнирной таблице, набрав 50 очков. «Краснодар» финишировал на первой строчке в РПЛ. «Быки» впервые в своей истории выиграли чемпионат России. Подопечные Мурада Мусаева набрали 67 баллов.

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