«Конкретнее смогу сказать позже, но уже сейчас у меня есть варианты продолжения карьеры. Это клубы из России, в том числе и из РПЛ», - цитирует защитника «Чемпионат».
В минувшем сезоне РПЛ 32-летний футболист принял участие в четырех играх за «Пари НН». В ноябре 2024-го года было объявлено о расторжении контракта с клубом из Нижнего Новгорода. В феврале 2025-го года Тихий заключил соглашение с армянским «Урарту» до конца сезона.
За клуб из Армении 32-летний защитник сыграл десять матчей во всех турнирах, забив один гол. «Урарту» занял третью строчку во внутреннем чемпионате, набрав 62 очка. В кубке страны клуб из Еревана вылетел в 1/4 финала, уступив по сумме двух матчей «Арарату» (0:1, 1:2).
Бывший защитник "Пари НН" Тихий рассказал о вариантах продолжения карьеры
Экс-игрок «Химок» и «Пари НН» Дмитрий Тихий рассказал о вариантах продолжения карьеры.
Фото: ФК "Пари НН"