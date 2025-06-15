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Пономарёв: в России работать сложнее, чем в Швейцарии - там более либеральный чемпионат

Бывший игрок сборной СССР Владимир Пономарев сравнил друг с другом чемпионаты России и Швейцарии по футболу.
Фото: РФС
- Думаете, в России сложнее работать, чем в Швейцарии?

- Конечно, сложнее. Там другой чемпионат, более либеральный, творческий, зрелищный. А у нас на каждом клочке поля идет борьба. Даже в Европе такого нет. Свистки идут постоянно, стычки. Тогда, как в Европе арбитров не слышно и не видно на поле. А у нас очень сложный чемпионат.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что новым главным тренером московского ЦСКА может стать Фабио Челестини, который в минувшем сезоне возглавлял швейцарский "Базель" и с ним во главе выиграл чемпионат и Кубок страны.

"Армейцы" находятся в поисках наставника после того, как сербский специалист Марко Николич в начале июня выкупил свой контракт с московским клубом и покинул пост главного тренера.

Источник: "Евро-Футбол.Ру"

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