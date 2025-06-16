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Сёмин - о сохранении "Пари НН" в РПЛ: спортивный принцип оказался не совсем соблюден

Бывший главный тренер сборной России Юрий Сёмин высказался о сохранении "Пари НН" в составе команд-участников Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Локомотив"
"Справедливо или несправедливо, ну кто знает? Я не знаю. Все произошло неожиданно и сложно, когда "Химки" не выполнили регламент, который есть. Все стало экстремально сложно. Правильно, с одной стороны, то, что в Нижнем Новгороде прекрасный стадион. Город большой, народ ходит. С другой стороны, спортивный принцип оказался не совсем соблюден", - приводит слова Семина "РИА Новости".

16 июня было оглашено решению бюро исполкома Российского футбольного союза, согласно которому нижегородский "Пари НН" был включён в число участников Российской Премьер-Лиги сезона-2025/26, несмотря на проигрыш в переходных (стыковых) матчах футбольному клубу "Сочи".

Это стало возможно в результате того, что подмосковные "Химки", которые накопили многомиллионные долги, не сумели пройти процедуру лицензирования, а сейчас проходят процедуру лицензирования.

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