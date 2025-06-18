"Кэп, спасибо тебе за пять с половиной лет, проведенных в Нижнем Новгороде, за профессионализм и человеческие качества, за всё, что сделал для нашей команды", - говорится в сообщении клуба.
Сообщается, что стороны не смогли договориться о новом контракте 32-летнего футболиста. Гоцук выступал за нижегородский клуб с января 2020 года. Защитник является рекордсменом "Пари НН" по проведенным матчам - 168.
По некоторым данным, экс-капитан нижегородцев близок к переходу в "Урал", выступающий в Первой Лиге.
Гоцук официально покинул "Пари НН" свободным агентом
Защитник Кирилл Гоцук официально покинул "Пари НН" в связи с истечением контракта.
Фото: ФК "Пари НН"