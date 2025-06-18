"Если честно, лучше бы Карпин вернулся в "Спартак". Потому что он – спартаковец. Но такая жизнь у тренера и футболиста: сегодня он здесь, а завтра там", - сказал Глушаков изданию "Спорт день за днем".
Карпин стал главным тренером московского "Динамо", подписав контракт до 2028 года. Он будет совмещать посты в клубе и сборной России на время отстранения национальной команды от международных турниров.
Глушаков: лучше бы Карпин вернулся в "Спартак"
Экс-капитан "Спартака" Денис Глушаков высказался о назначении Валерия Карпина в московское "Динамо".
Фото: РФС