"В "Динамо" попросили нас не вмешиваться в переговоры по Осипенко? Меня никто не просил. Осипенко вместе со своим агентом сделали выбор. У нас был интерес к Осипенко, не буду скрывать", – цитирует Медведева "СЭ".
Осипенко недавно официально перешел в московское "Динамо" из "Ростова", где выступал с 2020 года. 31-летний защитник в минувшем сезоне забил девять голов и отдал три голевые передачи в 30 матчах за ростовчан в РПЛ. Его контракт с бело-голубыми рассчитан до 2028 года.
В "Зените" подтвердили интерес к Осипенко
Председатель правления "Зенита" Александр Медведев подтвердил, что клуб интересовался трансфером Максима Осипенко из "Ростова".
Фото: ФК "Ростов"