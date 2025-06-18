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В "Зените" подтвердили интерес к Осипенко

Председатель правления "Зенита" Александр Медведев подтвердил, что клуб интересовался трансфером Максима Осипенко из "Ростова".
Фото: ФК "Ростов"
"В "Динамо" попросили нас не вмешиваться в переговоры по Осипенко? Меня никто не просил. Осипенко вместе со своим агентом сделали выбор. У нас был интерес к Осипенко, не буду скрывать", – цитирует Медведева "СЭ".

Осипенко недавно официально перешел в московское "Динамо" из "Ростова", где выступал с 2020 года. 31-летний защитник в минувшем сезоне забил девять голов и отдал три голевые передачи в 30 матчах за ростовчан в РПЛ. Его контракт с бело-голубыми рассчитан до 2028 года.

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