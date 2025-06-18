По информации Legalbet, в трансфере казахстанского футболиста заинтересован главный тренер Магомед Адиев. Вместе с ним специалист работал в сборной Казахстана.
Аймбетов может быть подписан сразу после продажи нападающего Ивана Сергеева. К казахстанскому игроку есть интерес еще из нескольких российских клубов РПЛ.
В минувшем сезоне Аймбетов забил пять голов в 28 матчах за "Адану Демирспор". Его контракт истекает летом этого года.
"Крылья Советов" интересуются форвардом "Аданы Демирспор"
"Крылья Советов" заинтересованы в подписании нападающего турецкого клуба "Адана Демирспор" Абата Аймбетова
Фото: ФК "Астана"