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"Крылья Советов" интересуются форвардом "Аданы Демирспор"

"Крылья Советов" заинтересованы в подписании нападающего турецкого клуба "Адана Демирспор" Абата Аймбетова
Фото: ФК "Астана"
По информации Legalbet, в трансфере казахстанского футболиста заинтересован главный тренер Магомед Адиев. Вместе с ним специалист работал в сборной Казахстана.

Аймбетов может быть подписан сразу после продажи нападающего Ивана Сергеева. К казахстанскому игроку есть интерес еще из нескольких российских клубов РПЛ.

В минувшем сезоне Аймбетов забил пять голов в 28 матчах за "Адану Демирспор". Его контракт истекает летом этого года.

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