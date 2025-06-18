Матчи Скрыть

Клубный чемпионат мира

Новости
Ульсан Хёндэ
0 - 1 0 1
Мамелоди СандаунзЗавершен
Монтеррей
1 - 1 1 1
ИнтерЗавершен
Манчестер Сити
2 - 0 2 0
Видад2 тайм
Реал Мадрид
22:00
Аль-ХиляльНе начат

Полузащитник "Локомотива" Марадишвили находится на просмотре в "Крыльях Советов"

Заместитель генерального директора "Крыльев Советов" Руслан Пименов сообщил, что хавбек Константин Марадишвили находится в клубе на просмотре.
Фото: ФК "Пари НН"
"Константин на просмотре в "Крыльях Советов", - передает слова Пименова "Чемпионат".

Весеннюю часть минувшего сезона Константин Марадишвили, играющий на позиции опорного полузащитника, провел в аренде в "Пари НН". Права на 25-летнего футболиста принадлежат московскому "Локомотиву". За нижегородскую команду хавбек из-за травм провел всего 72 минуты в двух матчах.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится