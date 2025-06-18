"Константин на просмотре в "Крыльях Советов", - передает слова Пименова "Чемпионат".
Весеннюю часть минувшего сезона Константин Марадишвили, играющий на позиции опорного полузащитника, провел в аренде в "Пари НН". Права на 25-летнего футболиста принадлежат московскому "Локомотиву". За нижегородскую команду хавбек из-за травм провел всего 72 минуты в двух матчах.
Полузащитник "Локомотива" Марадишвили находится на просмотре в "Крыльях Советов"
Заместитель генерального директора "Крыльев Советов" Руслан Пименов сообщил, что хавбек Константин Марадишвили находится в клубе на просмотре.
Фото: ФК "Пари НН"