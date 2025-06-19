«Честно, очень рад. Это большой клуб в России. Стиль футбола мне очень нравится. Быстрый, атакующий, интенсивный. Смотреть за игрой «Локомотива» было приятно, ну и выступать против «Локомотива», потому что команда играет и сопернику даёт, можно сказать. У меня самые высокие ожидания, я думаю, как и у самого клуба. Сейчас надо хорошо сборы провести и уже от матча к матчу идти и добиваться своих целей», - сказал Бакаев в интервью клубной пресс-службе.
Контракт 28-летнего полузащитника с «железнодорожниками» подписан на два года. Бакаев будет играть под седьмым номером.
Напомним, что в минувшем сезоне Зелимхан принял участие в 28 матчах за «Химки» во всех турнирах, забив шесть голов.
По итогам сезона-2024/25 «Локомотив» занял шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 53 очка.
Зелимхан Бакаев прокомментировал переход в "Локомотив"
Вингер Зелимхан Бакаев поделился первыми эмоциями от перехода в московский «Локомотив».
Фото: ФК "Локомотив"