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"Крылья Советов" могут бесплатно подписать защитника "Ростова" Игоря Калинина

Защитник "Ростова" Игорь Калинин может сменить команду в летнее трансферное окно.
Фото: ФК "Ростов" ВКонтакте
"Крыльям Советов" был предложен защитник "Ростова" Игорь Калинин. Как сообщает Metaratings, игрок может заключить с самарцами контракт в статусе свободного агента. Минувший сезон 29-летний латераль провёл в воронежском "Факеле" на правах аренды.

Всего на счету Калинина 23 матча в РПЛ и один - в Кубке России в сезоне 2024/2025. В них защитник отметился одной результативной передачей. Трансферная стоимость Калинина по оценке портала Transfermarkt составляет 700 тысяч евро.

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