"Крыльям Советов" был предложен защитник "Ростова" Игорь Калинин. Как сообщает Metaratings, игрок может заключить с самарцами контракт в статусе свободного агента. Минувший сезон 29-летний латераль провёл в воронежском "Факеле" на правах аренды.
Всего на счету Калинина 23 матча в РПЛ и один - в Кубке России в сезоне 2024/2025. В них защитник отметился одной результативной передачей. Трансферная стоимость Калинина по оценке портала Transfermarkt составляет 700 тысяч евро.
"Крылья Советов" могут бесплатно подписать защитника "Ростова" Игоря Калинина
Защитник "Ростова" Игорь Калинин может сменить команду в летнее трансферное окно.
Фото: ФК "Ростов" ВКонтакте