- По крайней мере, будет интересно наблюдать за ЦСКА в этом сезоне. У клуба адекватное руководство, поэтому наверняка определились с поставленной задачей перед тренером. Но Николич и Федотов задали Челестини высокую планку, выиграв два Кубка России и завоевав серебро с бронзой. ЦСКА всегда ставил высокие задачи, однако конкурентов в РПЛ много, - цитирует Гришина "Чемпионат".
20 июня было официально объявлено имя нового главного тренера московского ЦСКА, которым стал 49-летний швейцарский специалист Фабио Челестини. Ранее Челестини возглавлял швейцарский "Базель", с которым в сезоне-2024/2025 выиграл национальный чемпионат и кубок страны.
Сезон-2024/2025 ЦСКА провёл под руководством сербского главного тренера Марко Николича, завоевав Кубок России и бронзовые медали. После завершения сезона специалист принял решение покинуть клуб.
Гришин: Николич и Федотов задали Челестини в ЦСКА высокую планку
Экс-полузащитник ЦСКА Александр Гришин высказался о задачах для нового главного тренера "армейцев" швейцарца Фабио Челестини.
Фото: ПФК ЦСКА