По информации источника, правый крайний защитник Милан Гайич и московский ЦСКА договорились о продлении контракта.
Гайич перешел в российский клуб из "Црвены Звезды" летом 2022 года. В минувшем сезоне 29-летний серб принял участие в 21 матче за "армейцев" в РПЛ и не отличился результативными действиями. Также на его счету 10 игр в Кубке России, в которых латераль отметился забитым мячом. Нынешний контракт футболиста с красно-синими истекает 30 июня.
Источник: Bobsoccer
Источник: ЦСКА договорился о продлении соглашения с Гайичем
Милан Гайич близок к подписанию нового контракта с красно-синими.
Фото: ПФК ЦСКА