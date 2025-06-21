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Источник: ЦСКА договорился о продлении соглашения с Гайичем

Милан Гайич близок к подписанию нового контракта с красно-синими.
Фото: ПФК ЦСКА
По информации источника, правый крайний защитник Милан Гайич и московский ЦСКА договорились о продлении контракта.

Гайич перешел в российский клуб из "Црвены Звезды" летом 2022 года. В минувшем сезоне 29-летний серб принял участие в 21 матче за "армейцев" в РПЛ и не отличился результативными действиями. Также на его счету 10 игр в Кубке России, в которых латераль отметился забитым мячом. Нынешний контракт футболиста с красно-синими истекает 30 июня.

Источник: Bobsoccer

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