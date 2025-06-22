«Галицкий - феномен! Он мог купить в какой-то момент, наверное, почти любой клуб в мире. А он выбрал инвестировать и развивать родное. Организовал с нуля топовую команду, построил одну из современнейших арен, создал лучшую базу и академию, где знает по имени ее учеников! А полный стадион скандирует его имя! Браво, Сергей Николаевич!», - цитирует Лопыреву «Спорт-Экспресс».
Напомним, по итогам сезона-2024/25 «Краснодар» впервые в своей истории выиграл чемпионат России. «Быки» набрали 67 очков, опередив, занявший вторую строчку «Зенит», на один балл. Стоит добавить, что на третьей позиции финишировал ЦСКА, который набрал 59 баллов.
12-го июля между «Краснодаром» и армейцами состоится матч за Суперкубок России.
Лопырева - о Галицком: он - феномен
Телеведущая Виктория Лопырева выразила восхищение Сергеем Галицким.
Фото: ФК "Краснодар"