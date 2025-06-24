«Все зависит от выбора Матвея, чего он больше хочет. Если получать больше игровой практики, то можно уйти. «ПСЖ» - очень хороший клуб, но практики у Матвея не так много. В какой клуб тогда лучше перейти Сафонову - в «Галатасарай» или «Борнмут»? «Галатасарай» - более именитый клуб. В такой команде Сафонов будет основным вратарем», - цитирует Абаева «РБ Спорт».
Ранее стало известно, что на 26-летнего вратаря претендуют турецкий «Галатасарай» и английский «Борнмут».
Контракт Сафонова с «ПСЖ» рассчитан до 30 июня 2029 года. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость голкипера в 19,6 млн евро.
Напомним, что Сафонов перебрался во французский клуб из «Краснодара» летом 2024 года. В первом же сезоне вратарь стал чемпионом Франции, обладателем Кубка, Суперкубка страны, а также победителем Лиги чемпионов.
Абаев рассказал, в какой клуб лучше перейти Сафонову из "ПСЖ"
Экс-вратарь «Ростова» Илья Абаев высказался о возможном переходе вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова в «Галатасарай» или «Борнмут».
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