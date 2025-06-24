Как сообщает Metaratings, «Спартак» активно работает над подписанием нового центрального защитника. В клубе рассматривают легионеров из Латинской Америки и Европы, чтобы закрыть проблемную позицию, оставшуюся вакантной после того, как Максим Осипенко вместо перехода в «Спартак» выбрал «Динамо».
Параллельно клуб ищет варианты для продолжения карьеры суринамского защитника Миенти Абены. По данным источника, игрок был предложен ряду европейских команд — возможный трансфер откроет легионерское место для нового новичка.
Осипенко играл за «Ростов» с 2020 года, перейдя из «Тамбова» за 250 тысяч евро. В прошедшем сезоне он провел 30 матчей в Российской Премьер-Лиге, где забил 9 голов и сделал 4 ассиста. Кроме того, на его счету 10 игр в Кубке России, в которых он забил 1 мяч. 17 июня пресс-служба бело-голубых сообщила о переходе 31-летнего центрального защитника "Ростова" и сборной России Максима Осипенко. По оценке портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость защитника составляет 5 миллионов евро.
Источник: "Спартак" нацелен на иностранного центрального защитника после перехода Осипенко в "Динамо"
После неудачной попытки подписать Максима Осипенко «Спартак» продолжает поиск усиления в центр обороны.
Фото: ФК "Динамо"