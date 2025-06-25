"Семак пришел после Манчини, Луческу - что эти люди выиграли в "Зените" c тем составом, который был? Семаку же никого сразу не покупали, состав усилили только зимой. Как можно человека, который выиграл шесть титулов подряд, называть слабым? Кто тогда сильный? Николай Писарев, наверное, сильный", - цитирует Орещука "РБ Спорт".
Сергей Семак возглавляет санкт-петербургский "Зенит" с мая 2018 года. До него команду возглавляли зарубежные специалисты: Роберто Манчини (июль 2017-го - май 2018-го), Мирча Луческу (май 2016-го - май 2017-го) и Андре Виллаш-Боаш (март 2014-го - июнь 2016-го).
Под руководством Семака "Зенит" завоевал шесть титулов чемпиона России подряд (2018/2019 - 2023/2024). Также на счету тренера пять побед в Суперкубке России (2020/2021 - 2024/2025) и два завоёванных Кубка страны (2019/2020, 2023/2024). В минувшем сезоне сине-бело-голубые завершили выступления в РПЛ на втором месте в турнирной таблице.
Орещук: Семак пришел в "Зенит" после Манчини, Луческу - что они выиграли c тем составом, который был?
Футбольный агент Роман Орещук высказался о работе главного тренера "Зенита" Сергея Семака.
Фото: официальный сайт "Зенита"