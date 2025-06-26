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Агент: интерес к Магкееву есть, и он не только из России

Александр Клюев, агент защитника Станислава Магкеева, поделился информацией о будущем клиента.
Фото: ФК "Пари НН"
"Определенный интерес к нему есть, и он не только из России. Работаем над этим. Что предпочтительнее: зарубеж или Россия? Приоритет там, где Стасу будет комфортно, и он сможет показать свои лучшие качества", - цитирует агента "СЭ".

Напомним, 19 июня "Пари НН" объявил об уходе из клуба центрального защитника Станислава Магкеева в связи с истечением контракта.

В составе нижегородской команды 26-летний выпускник Академии столичного "Локомотива" выступал с лета прошлого года и провел 23 матча в чемпионате и Кубке России, в которых не отметился результативными действиями.

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