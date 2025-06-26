«У «Локомотива» пока есть только один лидер - это Дмитрий Баринов. Назвать на сегодняшний день лидером Батракова пока нельзя - он молод, играет, забивает, все классно. Но быть лидером, как Баринов, это гораздо сложнее. Забивает он редко, но его лидерские качества видны и на поле, и за полем», - цитирует Титова «РБ Спорт».
В минувшем сезоне Баринов принял участие в 35 матчах за «Локомотив» во всех турнирах. На счету 28-летнего полузащитника пять результативных передач. Контракт футболиста с московским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.
По итогам сезона-2024/25 «железнодорожники» заняли шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» набрал 53 очка.
Титов: у "Локомотива" пока есть только один лидер - это Баринов
Экс-игрок московского «Спартака» Егор Титов заявил, что в составе «Локомотива» есть только один лидер - Дмитрий Баринов.
Фото: ФК "Локомотив"